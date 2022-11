Ponzone, i vigili del fuoco cercano volontari. Caserma aperta a tutti due volte alla settimana

Spread the love

Ponzone, i vigili del fuoco cercano volontari. Caserma aperta a tutti il giovedì e la domenica.

I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Ponzone aprono la caserma per coinvolgere nuovi volontari e farli entrare nel gruppo. L’appello è stato lanciato anche sui social.

L’associazione nazionale vigili del fuoco volontari delegazione di Trivero Ponzone invita tutti i maggiorenni che abbiano voglia di conoscere la caserma e le loro attività il giovedì (10, 17 e 24 novembre) dalle 21 alle 23 e la domenica dalle (6, 13, 20 novembre) dalle 10 alle 12 direttamente alla caserma “Erminio Capparoni” di Ponzone. Negli ultimi anni alcuni giovani che si erano avvicinati al gruppo hanno superato l’abilitazione per operare come vigile del fuoco. Ma gli anni passano e occorre sempre avere nuove leve da inserire per tenere un servizio sempre vivo e presente sul territorio.

