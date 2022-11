Bimba di 3 anni sola il giorno del compleanno, la mamma: «Mia figlia è stata festeggiata da migliaia di persone in tutto il mondo»

Spread the love

Non si presenta nessuno al compleanno della figlia di 3 anni, ma dopo che la mamma ha raccontato la sua storia centinaia di persone si sono strette intorno alla piccola. Breanna Strong di Salt Lake City, aveva mostrato su TikTok la triste storia della sua bambina, rimasta sola a mangiare la pizza nel giorno della sua festa di compleanno a cui non si è presentato nessuno degli invitati.

Il Corriere della Sera ha intervistato la mamma che ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata tutta questa attenzione: «Avevo condiviso il filmato perché sapevo che le mamme dei bambini che avevo invitato lo avrebbero visto», ha ammesso, spiegando però che nessuna di loro si è fatta sentire o ha chiesto scusa. La donna ha però spiegato che secondo lei la bambina non si è ben resa conto di quanto accaduto: «In fondo lei quel giorno ha potuto mangiare la pizza e giocare nel suo posto preferito, come aveva desiderato. Non va a scuola. Io ospito gli altri bambini per giocare circa una volta alla settimana. Sono diventata amica delle loro mamme»

ilgazzettino.it