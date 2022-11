Circolare ONA 7/A – Apertura centri di soggiorno ONA stagione inverno 2022-2023

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Nazionale di Assistenza ha deliberato (del. N° 351/2), in data 07/11/2022, l’apertura per la prossima stagione invernale dei centri di soggiorno con le modalità di seguito indicate.

La decisione è stata assunta dopo una lunga attività istruttoria e un confronto con i responsabili degli analoghi Enti assistenziali delle altre Forze dell’Ordine per addivenire ad un protocollo unitario e rispettoso delle specifiche disposizioni in vigore

per la prevenzione ed il contenimento del rischio da contagio COVID – 19 e che potranno essere integrate da ulteriori misure aggiuntive da adottare anche durante l’apertura dei Centri di soggiorno. Tali disposizioni sono state altresì definite con il

contributo dei Direttori dei singoli Centri.

Il soggiorno degli ospiti dovrà, obbligatoriamente, essere improntato all’assoluto rispetto delle normative e delle disposizioni governative e di quelle eventualmente emanate dalle autorità regionali e locali in cui insistono i centri di soggiorno ONA VVF.

ALL.: