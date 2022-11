Dopo i Vigili del fuoco belgi, anche il sindacato dei pompieri australiani ha chiesto l’intervento del Governo per gli elevati rischi in caso di incendio delle batterie al litio.

Spread the love

Dopo i primi due vigili del fuoco esonerati dal servizio attivo per avvelenamento da cobalto, la United Firefighters Union of Australia (UFUA) ha chiesto l’intervento delle autorità per una regolamentazione mirata a ridurre i rischi di intervento in caso di incendi che coinvolgono veicoli elettrici o anche sistemi di accumulo di energia (BESS – Battery Energy Storage System) che utilizzano batterie al litio.

RISCHI NUOVI CON LE AUTO ELETTRICHE E I SISTEMI DI ACCUMULO DOMESTICI

I Vigili del fuoco in Belgio avevano già esortato le autorità locali a vietare le auto elettriche nei parcheggi sotterranei. La richiesta del sindacato australiano UFUA esprime invece preoccupazione per i primi soccorritori che intervengono in caso d’incendio da accumulatori al litio. Come riporta Carexper, Greg McConville, segretario nazionale dell’UFUA, ha dichiarato che “Anche se accogliamo con favore il maggiore utilizzo di veicoli elettrici e BESS come parte degli sforzi per combattere il cambiamento climatico, dobbiamo riconoscere che questa nuova tecnologia presenta rischi nuovi“. La stessa conclusione a cui sono giunti i relatori del Convegno sulla sicurezza delle batterie al litio a cui ha partecipato anche SicurAUTO.it.

