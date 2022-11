Silos a fuoco alla Garbelotto di Godega: l’intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

Un silo è andato a fuoco nella sede di Godega della Garbelotto parquet, poco prima delle 15. Nella zona industriale di via Marco Polo si sono precipitate squadre dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto e Conegliano, anche con un’autoscala. Le fiamme sono state per fortuna limitate al silo e non hanno interessato il capannone. Non si sono registrati feriti, operai e personale sono stati fatti evacuare e si è fermata la produzione. Le operazioni dei pompieri sono proseguite per l’intero pomeriggio

