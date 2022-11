Il Papa ai ragazzi: “La pace ci riguarda sempre!”

Spread the love

CITTÀ DEL VATICANO , 28 novembre, 2022 / 12:00 AM (ACI Stampa).-

“Mi congratulo con voi studenti e con i vostri educatori per il ricco programma di attività e di formazione che avete intrapreso, che culminerà con la Marcia Perugia-Assisi nel maggio del prossimo anno, dove avrete la possibilità di presentare i risultati del vostro lavoro e le vostre proposte”. Francesco accoglie così in Vaticano gli studenti e gli insegnanti partecipanti all’Incontro per l’educazione alla pace e alla cura.

“Assisi è diventata ormai un centro mondiale di promozione della pace, grazie alla figura carismatica di quel giovane assisano spensierato e ribelle di nome Francesco, il quale lasciò la sua famiglia e le ricchezze per seguire il Signore e sposare Madonna povertà. Quel giovane sognatore ancora oggi è fonte di ispirazione per ciò che riguarda la pace, la fratellanza, l’amore per i poveri, l’ecologia, l’economia. Lungo i secoli San Francesco ha affascinato tante persone, così come ha affascinato anche me che come Papa ho voluto prendere il suo nome“, commenta il Papa.

