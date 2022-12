Video – Autocisterna ribaltata sul fianco – NBCR al lavoro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si sono concluse nelle prime ore della notte le operazioni di travaso, dopo che nel pomeriggio di ieri una cisterna carica di Gpl si era ribaltata su un fianco in via Staggi, a Cesenatico. Ci hanno pensato i Vigili del fuoco di Forlì con i nuclei NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) provenienti da Venezia e Milano, dotati di strumentazioni specifiche per tali operazioni, ad effettuare il travaso in un’altra cisterna, bruciando in torcia il Gpl rimanente.

