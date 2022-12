Video – Ischia – Recuperati tre corpi privi di vita – continua la ricerca della donna ultima dispersa

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di oggi a Ischia sono stati recuperati dai vigili del fuoco i corpi privi di vita di tre persone, disperse da sabato scorso a seguito dell’ondata di fango e detriti scesa dal monte Epomeo. Si tratta di due uomini, uno individuato sulla via Celario e l’altro più a valle lungo la via Santa Barbara, e di una donna, recuperata sempre lungo la via Santa Barbara.

Proseguono le operazioni di ricerca dell’unica donna che manca all’appello. Sale così a 11 il numero delle vittime accertate

