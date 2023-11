Macchina finita contro un palo causa della strada ghiacciata, due persone coinvolte di cui una incastrata.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI ERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e della centrale di Bergamo intervengono per un Incidente stradale a Lenna in via l’oro intorno alle 14:14. Una Macchina è finita contro palo a causa della strada ghiacciata, due persone coinvolte di cui una incastrata. I VVF hanno liberato le persone e le hanno affidate alle cure mediche. Sul posto anche il 118 e l’elisoccorso.