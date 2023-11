Morti quattro ragazzi scomparsi in un campeggio nel Galles del nord. «Tragico incidente»

Spread the love

Trovati morti, probabilmente un “tragico incidente”. Si è chiuso in modo tragico il giallo di quattro adolescenti scomparsi nel Galles. Erano andati in campeggio nel Galles del Nord, come amavano fare a quanto sembra, ma dopo 48 ore di perlustrazione la polizia avrebbe trovato i cadaveri dei quattro ragazzi. Dapprima era stata trovata la Silver Ford Fiesta su cui stavano viaggiando, da qui le forze dell’ordine hanno isolato la zona mentre una eliambulanza è atterrata nelle vicinanze.

I genitori disperati hanno detto che nemmeno sapevano che “sarebbero andati in campeggio” riporta il Daily Mail. Dopo il ritrovamento della Ford Fiesta color argento su cui il gruppo era stato visto viaggiare erano scattate le ricerche. “Gli studenti Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson e Hugo Morris sono stati visti l’ultima volta nella zona di Porthmadog a Gwynedd domenica mattina. Gli adolescenti, di Shrewsbury, nello Shropshire, sarebbero dovuti tornare a casa lunedì, ma nessuno di loro ha preso contatti con amici e familiari o è stato attivo su WhatsApp”. Per questo si temeva il peggio.

il messaggero