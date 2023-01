Cade da una pianta mentre pota un ulivo. Trovato in fin di vita

Spread the love

Grave un ultraottantenne di Cervaro, trovato da alcuni familiari l’altra sera in zona Santa Lucia, a Cervaro. L’uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, potrebbe aver perso l’equilibrio mentre potava un ulivo in un podere di sua proprietà nella zona collinare del comune. La sua assenza, il fatto che il pensionato non avesse fatto ritorno a casa, ha insospettito i suoi cari che hanno lanciato l’allarme. Così, in poco tempo, è stata raggiunta la zona dove il pensionato stava eseguendo i piccoli lavori di manutenzione delle piante e di sistemazione del podere.

ciociarìariaoggi.it