Investito da un treno in prossimità di Stanghella, traffico ferroviario tra Padova e Bologna. La vittima un 29enne polesano. Tutto è accaduto verso le 19.20 divenerdì 13 gennaio, sulla linea Bologna – Padova. La circolazione ferroviaria è stata quindi sospesa in prossimità di Stanghella per l’investimento di una persona da parte di un treno.

