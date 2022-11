Genova, consegnate le prestigiose onorificenze C.O.N.I. al Merito Sportivo all’atleta Bianca Laura Pelloni ed all’ex C.R.E. Antonio Po

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alla presenza delle più alte cariche cittadine e del presidente regionale del C.O.N.I. Liguria, Dott. Antonio Micillo, nel salone delle cerimonie presso il circolo del Tennis Park di Genova, sono state consegnate le onorificenze del C.O.N.I. al merito sportivo per i dirigenti, gli atleti e gli allenatori.

Tra i premiati grande soddisfazione per Bianca Laura Pelloni, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, pluricampionessa italiana di canottaggio nella specialità doppio P.L., che ha ricevuto la medaglia di Bronzo al Valore Atletico.

Per i dirigenti, invece, è stata consegnata la Stella D’Argento al Merito Sportivo ad Antonio Po, ex capo reparto in quiescenza del Comando VV.F. di Genova ed attuale Presidente del Comitato Provinciale Sport Invernali.