Caccia ai cinghiali in città, il primo incidente nel romano

A distanza di pochi giorni dall’entrata in vigore della legge che consente la caccia ai cinghiali in città, si registra il primo incidente a Fonte Nuova (Roma), dove un cacciatore ha sparato dalla finestra delle sua casa con il proprio fucile colpendo il finestrino di un’autovettura in transito. Il conducente fortunatamente è salvo.

La Legge di Bilancio autorizza la caccia ai cinghiali anche nelle aree protette e nelle aree urbane. Sono state molte però le polemiche sulla nuova decisione del governo, soprattutto da parte degli animalisti e di chi vuol salvaguardare l’incolumità dei cittadini.