BORSO DEL GRAPPA – a fuoco una legnaia – residenti evacuati – vigili del fuoco in azione

A3 NEWS Treviso 14/01/2023 – BORSO DEL GRAPPA – Un incendio ha devastato un edificio adibito a legnaia a Borso del Grappa: paura per una famiglia, fatta evacuare dai vigili del fuoco || Paura e danni a Borso del Grappa, dove nella notte è divampato un furioso incendio che ha distrutto una struttura adibita a ricovero attrezzi e legnaia in via Vei: sul posto sono accorsi i pompieri di Montebelluna,

Treviso, Asolo e Bassano del Grappa con tre autobotti, l’autoscala e ben 17 operatori. L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero dal ricovero alla casa adiacente. I residenti sono stati comunque fatti uscire dall’abitazione e messi al sicuro. Le operazioni di spegnimento sono terminate nella notte, mentre quelle di bonifica sono andate avanti fino alla tarda mattinata. La conta dei danni è ancora in corso, di certo il fuoco ha distrutto il materiale contenuto nel deposito e il tetto in legno. (Servizio di Ferdinando Garavello) – Segui Antenna Tre anche sul digitale terrestre! Visita il sito www.antennatre.it

