Intervento a Cortale per incendio autovettura.

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento volontario di Girifalco è intervenuta questa notte alle ore 00.35 circa in via Galluppi nel comune di Cortale per incendio autovettura.

Interessata dal rogo una Ford Puma parcheggiata in prossimità della abitazione del proprietario nel centro storico del paese.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco volontari è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse ai cavi della illuminazione pubblica ed alla conduttura esterna di gas metano ad uso domestico situati in prossimità del rogo.

Momenti di panico e disagi per gli abitanti della zona a causa delle fiamme alte e del fumo denso ed acre sviluppatosi dalla combustione, tuttavia non si registrano danni a persone.

Sul posto carabinieri dei comandi stazione di Curinga e Cortale per gli adempimenti di competenza.

Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

