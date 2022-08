Ferragosto 2022, il Ministro Lamorgese al Centro Operativo Nazionale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Al termine della riunione presieduta al Viminale per il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha incontrato i vigili del fuoco nel centro operativo nazionale, facendo il punto sull’emergenza in atto da venerdì scorso per il maltempo sull’isola di Stromboli (ME).

Al briefing hanno preso parte il capo Dipartimento Lega, il capo del Corpo Parisi, il direttore dell’Emergenza Ghimenti, presente il capo della Polizia Giannini.

Al termine dell’incontro il ministro Lamorgese ha ringraziato i vigili del fuoco per l’impegno su tutto il territorio nazionale, specie per la situazione degli incendi boschivi.