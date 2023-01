L’ultimo effetto paradossale della riforma Cartabia: “Senza denuncia saltano 22.500 procedimenti per furto di elettricità”

Spread the love

GIUSTIZIA & IMPUNITÀ – I colossi della fornitura di energia elettrica – Enel Energia, Servizio Elettrico spa e E-distribuzione Spa – scrivono alle procure e ai tribunali di tutta Italia per lanciare l’allarme: con le nuove norme anche i procedimenti per furto di energia elettrica hanno bisogno della querela di parte per essere perseguiti. Ma come si fa a presentare la querela per 22.500 procedimenti penali ogni anno? Il suggerimento degli uffici legali delle aziende: “Contestate a tutti l’aggravante”

ILFATTOQUITIDIANO.IT