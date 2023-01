Video – Diamante, in fiamme nella notte tre autobus parcheggiati in piazza Caravaggio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCOC DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamenti di Scalea e Paola con supporto di autobotti per rifornimento idrico sono intervenute alle ore 01.50 circa in piazza Caravaggio nel comune di Diamante (CS) per incendio Autobus.

Interessati dal rogo tre automezzi di una nota ditta di autoservizi titolare di numerose autolinee che collegano i comuni dell’ hinterland di Cosenza con il capoluogo stesso e con le rimanenti province Calabresi.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme dei tre autobus parcheggiati nella piazza adibita a deposito ed alla messa in sicurezza del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Non si registrano danni a persone.

