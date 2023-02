Violento schianto sull’ex superstrada del Liri tra due furgoni: morti due fratelli, grave una coppia

Spread the love

l violento schianto è avvenuto alle prime luci dell’alba di sabato 4 febbraio nel comune di Sora, in provincia di Frosinone. Nello scontro tra due furgoni sono morti due fratelli, mentre due persone presenti sul secondo veicolo sono ricoverate in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto sulla strada statale 690 Avezzano-Sora (SS 690), meglio conosciuta come “superstrada del Liri”, dopo l’uscita di Balsorano (L’Aquila), al chilometro 40 della strada, in un tratto che fa parte del comune di Sora, in provincia di Frosinone..

L’impatto è stato fatale per Massimo ed Emanuele Nicoletti, mentre l’uomo e la donna, marito e moglie, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Sora, dove sono ricoverati in gravi condizioni.

Poco dopo l’incidente sono accorsi sul posto i Carabinieri, gli operatori del 118 e un camion dei Vigili del Fuoco di Sora.

