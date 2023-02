Denatalità in Europa: cambiare rotta è ancora possibile

Spread the love

“C’è uno spettro che si aggira per l’Europa”, scriveva nel 1848 Karl Marx riferendosi al comunismo. Morte le gradi ideologie politiche, ad oggi c’è un altro fantasma che rischia di minare le basi antropologiche, sociali ed economiche del Vecchio Continente, ovvero quello della denatalità.

Anche dalle pagine di In Terris l’allarme è stato lanciato più volte, non di rado citando le parole di Papa Francesco che, fra le varie uscite sull’argomento, ha definito l’inverno demografico “un’emergenza che impoverisce il futuro di tutti, l’Italia, l’Europa e l’Occidente si stanno impoverendo l’avvenire”.

I dati sulla natalità in tutti i 27 Paesi membri, raccolti da Eurostat e messi in luce da un’inchiesta del Sole 24 Ore, danno la reale contezza del fenomeno delle culle vuote. Basta dire che non c’è nemmeno una nazione che raggiunge il cosiddetto tasso di sostituzione, fissato dai demografi al 2,1 figli per donna. Eppure questi dati offrono molti segnali di speranza. Viene infatti preso in esame il trend delle nascite dal 2010 al 2021 di tutti i 27, dove emerge che molti Paesi hanno invertito la rotta. Ci sono ben nove Paesi in cui il tasso di fecondità è aumentato, sono quasi tutti Stati dell’est, la più virtuosa è l’Ungheria che in poco più di un decennio passa da 1,25 figli per donna a circa 1,60, un balzo del 27% merito delle massicce politiche per la famiglie e la genitorialità varate dal governo Orban. In questo gruppo appare anche la Germania, il che dimostra che anche in Paesi grandi, popolosi e complessi si può fare molto per favorire la natalità. Anche nei land tedeschi si iniziano a vedere i risultati delle politiche pro family, la fecondità passa così dal 1,39 bambini per donna a 1,58. Da segnalare infine la Repubblica Ceca dove si è perfino abbassata l’età media in cui si mette al mondo il primo figlio.

interrris.it