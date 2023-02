Video – Incendio in un’azienda di autodemolizione,

Spread the love

BAGGIOVARA – Un incendio si è sviluppato nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 8 febbraio, in un’azienda di riciclaggio e autodemolizione di Baggiovara, lungo la via Giardini. Tre squadre di Vigili del Fuoco, per una quindicina di uomini con 7 mezzi, sono impegnati da questa mattina verso le 6.20 nello spegnimento del vasto incendio, coinvolgente rifiuti prevalentemente di natura plastica.

Per il denso fumo e il vapore che hanno invaso la sede stradale della SS12 via Giardini e per permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del Fuoco, la circolazione sulla statale è al momento interrotta. Non si segnalano al momento feriti. Alle operazioni di spegnimento collabora la Polizia di Stato, mentre la Polizia Locale di Modena sta gestendo la viabilità. ARPAE è stata attivata per le valutazioni di competenza, l’incendio è stato confinato ma si prevede saranno necessarie ancora diverse ore di lavoro per giungere al completo spegnimento.sulpanaro.net

