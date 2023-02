Video – Vigili del fuoco Imola, pompieri bloccati in caserma dal traffico

Spread the love

Imola, 9 febbraio 2023 – Due minuti di sirene spiegate a mezzi fermi, quando anche un attimo può costare vite umane. In via Manfredi ogni giorno fare il pompiere può diventare un’odissea, specialmente quando il ’traffico scolastico’ intralcia l’uscita di autobotte e autoscala.

Il video arriva da Matteo Visani, responsabile territoriale della Fns Cisl dell’Area Metropolitana Bolognese, e immortala i mezzi rossi bloccati sul cancello della vecchia caserma, presumibilmente dalle automobili dei genitori in sosta davanti alle scuole Carducci.

Già, perché lì lo spazio è angusto e, come spiega Visani “il video in questione è stato girato nella giornata di ieri (martedì, ndr), ma potrebbe essere un giorno qualunque durante la settimana. Il problema della coesistenza dei Vigili del Fuoco e del plesso scolastico ’Carducci’ è un problema reale – prosegue il sindacalista –. Non è accettabile che le squadre di soccorso debbano ritardare la loro uscita per colpa del parcheggio selvaggio fatto da qualcuno”

