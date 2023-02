Spread the love

Il 26 febbraio è prevista la quarta domenica ecologica, la penultima delle cinque stabilite dalla Giunta capitolina per questo inverno. Programmata per il 5 febbraio, è stato poi spostata per favorire le operazioni di voto. Domenica prossima dunque, la circolazione dei mezzi privati sarà vietata all’interno della nuova Fascia Verde in due diverse fasce orarie: dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30.

la repubblica