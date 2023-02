Maurizio Costanzo, le cause della morte e data e luogo dei funerali

Spread the love

Maurizio Costanzo è morto venerdì 24 febbraio 2023 a Roma. Una tragica quanto inaspettata perdita per il mondo dell’informazione e della televisione, che dicono addio a un personaggio che ha davvero fatto la differenza. Cosa ha stroncato il marito di Maria de Filippi all’età di 84 anni? Dove si terranno le esequie? Tutte queste informazioni sono state rese note nelle ultime or

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha toccato profondamente l’opinione pubblica. Il Maurizio Costanzo Show l’ha portato nelle case degli italiani sin dal 1982, ma il conduttore era molto di più che l’iconico volto di una longeva trasmissione. Giornalista, sceneggiatore, autore teatrale e scrittore di libri e testi di canzoni, Costanzo è stato un grande protagonista della scena italiana. Riconoscibile tra mille. Imitato ma inimitabile.

Il 14 maggio 1993 rischiò di essere vittima di un attentato. Un’autobomba con 100 chili di tritolo esplose in via Fauro, a Roma, all’uscita del teatro Parioli. L’obiettivo era proprio il giornalista, reo di aver condotto, in quel periodo, numerose inchieste e campagne contro la mafia. L’esplosione ferì 24 persone, tra cui due guardie del corpo del presentatore. Quest’ultimo e la moglie ne uscirono indenni. Le indagini dimostrarono che il pulsante di innesco della bomba fu schiacciato in ritardo, salvando la vita di Costanzo e Maria de Filippi.