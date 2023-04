Incendia l’auto ma va a fuoco anche una casa

Spread the love

Un’utilitaria distrutta dalle fiamme e una famiglia rimasta senza casa. Questo il bilancio del rogo, di origine dolosa, che, venerdì attorno alle 23, a Pian di Rose, Sant’Ippolito, nelle vicinanze del bar Centrale, ha carbonizzato una vettura, parcheggiata a ridosso di un’abitazione, e devastato alcune stanze della casa, le cui finestre si affacciano sul luogo dell’incendio, una stradina ai margini della campagna. La vettura è di proprietà di un cittadino albanese, che abita nella casa di fianco, che non è stata intaccata dal rogo. Per fortuna i residenti si sono messi in salvo in tempo e nessuno ha riportato ferite né ustioni. All’interno, si trovava una coppia di quarantenni del posto con i loro due figli piccoli

Quando è scoppiato l’incendio, moglie e marito stavano accompagnando nello loro stanzette i bambini. Il denso fumo nero ha attirato l’attenzione dei vicini, i quali per primi si sono accorti del rogo e hanno avvisato la famiglia, che è riuscita così a mettersi in salvo. Il papà dei piccoli, titolare di una piccola impresa edile, ha così accompagnato fuori in fretta e furia i figli e la moglie, assieme al cane, mentre le lingue di fuoco avevano già invaso le stanze, distruggendo mobili ed elettrodomestici. Sul posto, i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estinguere l’incendio, che ha carbonizzato anche la linea elettrica della strada, provocando un black out nelle vicinanze. Sul luogo anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini, tese a fare luce su quanto accaduto e risalire ai responsabili.

