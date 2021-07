Il lametino Fabio Dattilo (Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco) dopo conferimento onorificenza: “Profondamente legato alla città”

Spread the love



lametino.it – urly.it/3dagv

Lamezia Terme – Dopo il conferimento dell’onorificenza di “Cittadino illustre della Città di Lamezia Terme”, il lametino Fabio Dattilo ha inviato una nota di ringraziamento indirizzata al commissario Giuseppe Priolo. L’ingegnere e Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inteso ringraziare la città “per i sentimenti di riconoscenza e gratitudine che mi sono stati rivolti attraverso il conferimento dell’onorificenza di ‘cittadino illustre della città di Lamezia Terme’, città in cui sono nato e a cui sono rimasto profondamente legato, pur se gli studi e il percorso lavorativo mi hanno condotto lontano”.

“Nelle diverse tappe della mia carriera – ha proseguito Dattilo – ho sempre portato con me la mia origine calabrese, orgogliosamente impegnato ad interpretarla al meglio, anche nelle attività che ho svolto nel e per il corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Questo riconoscimento mi è particolarmente gradito poiché giunge nel momento in cui mi accingo a concludere il mio viaggio lavorativo, vissuto sempre al servizio della società civile e del nostro Paese”.