Anche i docenti universitari stanno con la preside del liceo Michelangiolo di Firenze: «La sua non è politicizzazione»

Dopo la solidarietà di insegnanti delle superiori, presidi e tantissimi studenti, anche i docenti universitari si schierano con la dirigente scolastica intervenuta con una lettera sulla vicenda del liceo Michelangiolo di Firenze. Sono oltre 450 e provengono da tutta Italia. Hanno firmato un documento di sostegno a Annalisa Savino che, in una circolare, aveva scritto: «Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti». Le aveva risposto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, parlando di «affermazioni ridicole» e di un’iniziativa «del tutto impropria», aprendo anche all’ipotesi di possibili sanzioni disciplinari nei confronti della preside. Dichiarazioni che hanno fatto insorgere i partiti di opposizione, fino alla richiesta di dimissioni del ministro.

