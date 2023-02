Roma, la cupola che non c’è: l’incredibile effetto ottico nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola

Spread the love

La Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola è un bellissimo esempio di Barocco Italiano sia per la sia struttura architettonica che per le decorazioni. Questo luogo di culto, inoltre, ha una caratteristica singolare: la cupola non è mai stata realizzata ma grazie a un’illusione ottica si ha l’impressione di vederla.

La Chiesa, che si trova in Campo Marzio, fu costruita nel ‘600, ma quando i lavori stavano per terminare ci si rese conto che non vie erano più le risorse economiche per completare l’opera con una cupola.

Il compito di porre rimedio a questa vistosa assenza fu affidato al frate gesuita nonché pittore, Andrea del Pozzo che ideò uno stratagemma pittorico per rievocare il soffitto a volta.

