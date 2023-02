Maurizio Costanzo, la seconda giornata alla camera ardente

Spread the love

ANSA – Sono ancora tantissime le persone che vogliono dire addio a Maurizio Costanzo nella seconda giornata di apertura della camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio che ha aperto alle 10 e chiuderà alle 18.

Tra i prima ad arrivare stamani Nicola Zingaretti. “C’è sempre stato da parte sua l’impegno civile per Roma, la sua curiosità e non smetterò mai di ringraziarlo per i suoi consigli.Per tutti noi è come se fosse parte del nostro appartamento.