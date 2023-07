A Roma la mostra ‘Un’altra moda’, 35 scatti di Ray Morrison

Spread the love

“Ray Morrison dopo il grande successo riscosso negli Stati Uniti sbarca a Roma – afferma Alessandro Onorato Assessore ai Grandi Eventi, alla Moda, al Turismo e allo Sport – Abbiamo voluto mettere a disposizione uno dei musei più belli della Capitale, il Museo delle Mura, per uno dei più importanti fotografi di moda del mondo. 35 scatti che parlano del linguaggio non verbale che passa attraverso l’uso del corpo e degli oggetti: un cameo di bellezza e arte imperdibile per chi ama la fotografia”.

Il reportage di Rossi invita il visitatore ad avere un approccio consapevole nei confronti del mondo della moda, ad analizzare l’immagine e a riflettere su ogni singolo dettaglio presente in campo. Un rossetto, il bikini, i grandi orecchini a cerchio considerati ormai di uso comune, hanno la forza dirompente della storia che li rappresenta grazie agli stereotipi che il mondo della moda ha costruito per decenni attorno ad essi. (ANSA).