Ondata di incendi dolosi in provincia di Agrigento: Vigili del fuoco e volontari lottano contro le fiamme

Sono stati almeno quaranta i roghi, quasi tutti di origine dolosa, che hanno interessato nelle ultime 48 ore Agrigento e il resto della provincia. Super lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e dei distaccamenti e per il personale della Forestale. Nel centro della città, al Viale della Vittoria, ieri mattina, è scoppiato un incendio nella villetta comunale “Michele Lizzi”. Ad agire, quasi sicuramente, un ignoto piromane che avrebbe appiccato le fiamme all’erba secca. Sul posto sono accorsi i pompieri e gli uomini della Forestale. I soccorritori hanno operato velocemente, prima ancora che, potesse estendersi in maniera considerevole, soprattutto agli arredi e alle piante. Per le palazzine vicine non ci sono stati reali pericoli. A parte qualche disagio per gli abitanti della zona per l’aria davvero irrespirabile

