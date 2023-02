Spread the love

Alle 9,15 circa di oggi grave incidente sul lavoro in un’azienda agricola a Scanzano Jonico. Operaio, 43 anni, folgorato per aver toccato con una pompa per lo scarico del cemento, cavi di media tensione elettrica. Le condizioni del lavoratore non sembrano preoccupanti. Sul posto i Vigili del Fuoco di Policoro, i Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato i elisoccorso l’operaio in ospedale. L’uomo ha riportato ustioni alla mano e ai piedi.