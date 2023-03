Forlì, incendio nella notte nella chiesa di San Giuseppe Artigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella notte di domenica, poco dopo le 23.15, due squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute per l’incendio scoppiato nella chiesa di San Giuseppe Artigiano in viale Fratelli Spazzoli. Le squadre giunte sul posto sono riuscite ad entrare in un locale adibito a magazzino adiacente la chiesa e hanno spento le fiamme che avevano coinvolto del materiale vario lì accatastato, evitandone le propagazione al resto della struttura. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche personale dell’Arma dei Carabinieri per i rilievi del caso.