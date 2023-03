Maratona di Roma 2023: strade chiuse, bus deviati, divieti di parcheggio. Tutte le informazioni

Spread the love

i annunciano numeri importanti per la maratona di Roma in programma domenica 19 marzo. Sarà la prima edizione senza restrizioni dovute al Covid e gli iscritti, tra gara classica e Roma Fun, si annunciano sopra i 30.000. Una macchina organizzativa già operativa. Come sempre sarà necessario chiudere al traffico alcune strade, impedire il parcheggio e limitare alcuni autobus. Fondamentale sarà quindi prendere nota di tutte quelle che saranno le limitazioni che attraverseranno la Capitale che – lo ricordiamo – domenica è attesa anche dal Derby, in programma alle 18, con ulteriori limitazioni nella zona dello stadio Olimpico.

