Rogo in villa a Rena Majore, vigili fuoco a lavoro per ore

ANSA – Hanno impiegato alcune ore per riuscire a domare e spegnere le fiamme che sono divampate ieri sera all’interno di una villetta a Rena Majore, località turistica nel Comune di Aglientu.

Intorno alle 17.30 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tempio Pausania sono stati inviati nella località balneare gallurese e hanno operato per diverso tempo per evitare che il fuoco si propagasse anche all’abitazione contigua alla villetta.

Le fiamme, però, alimentate anche dal forte vento che ieri soffiava sulla Gallura, hanno continuato a crescere, tanto da richiedere l’intervento aggiuntivo di altri pompieri, inviati in forze da Arzachena. Solo a tarda notte sono riusciti a spegnere l’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita e sulle cause del fuoco sono in corso i dovuti accertamenti.