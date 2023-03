Una donna ha perso il controllo della sua vettura e si è ribaltata – incendio tetto di una villetta a schiera ad Arzago D’Adda

Spread the love

VIGLI DEL FUCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine e l’auto veloce della centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale a Terno d’Isola in via Milano intorno alle 9:30. Una donna ha perso il controllo della sua vettura e si è ribaltata su un lato rimanendo bloccata all’interno. I VVF dopo averla liberata l’hanno affidata alle cure mediche. Sul posto anche la Polizia Locale e il 118

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio intervengono per un incendio tetto di una villetta a schiera ad Arzago D’Adda – Vicolo Giuseppe Verdi intorno alle 19:16. A bruciare circa 70 mq di tetto, nell’incendio sono state coinvolte anche altre abitazioni. Due appartamenti non sono fruibili. I VVf spente le fiamme hanno bonificato l’intera area compromessa.