Parma, bosco in fiamme a Pellegrino: interviene anche l’elicottero Drago 147

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 11.30 del 3 marzo, i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Case Nuove, frazione di Pellegrino Parmense, per l’incendio di sottobosco. Le squadre giunte sul posto dal distaccamento di Fidenza e della sede centrale con 7 unità, mezzi fuori strada e un’autopompa, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero VF Drago 147 del reparto volo di Bologna per agevolare lo spegnimento dall’alto data la vastità della superficie interessata e per la difficoltà di raggiungere l’incendio con le squadre di terra a causa del terreno impervio.

L’elicottero ha effettuato 12 lanci di acqua che veniva caricata in un lago nel comune di Salsomaggiore. Le operazioni di spegnimento sono proseguite con la bonifica dell’intera area con il supporto anche di due squadre AIB (Antincendio Boschivo) della protezione civile.