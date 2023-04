Lutto nella comunità di Ravina – Romagnano, addio a Armando Versini: ”Ha dedicato la propria esperienza al prossimo

Spread the love

Armano Versini scomparsO nella giornata di sabato lasciando un vuoto incolmabile. In passato è stato presidente della circoscrizione di Ravina e Romagnano per 9 anni dal 2000 al 2009 e anche componente dei vigili del fuoco.

“Armando lascia un vuoto incolmabile nella comunità dei nostri paesi. Persona precisa, rassicurante e altamente competente, ha dedicato la propria esperienza al prossimo, sia come Presidente di Circoscrizione che come membro del Corpo dei Vigili Volontari del Fuoco di Romagnano. Da ricordare con affetto anche e determinazione nell’ufficializzazione del gemellaggio con i nostri amici di Herrrsching am Ammersee. Ci mancheranno tanto la sua esperienza e la sua presenza, la sua professionalità la nostra comunità perde una colonna portante” , queste le parole con il quale viene ricordato dalla Circoscrizione sui social.

ildolomiti.it