Forli, sversamento di sostanze chimiche nel fiume Ronco

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Martedì 4 luglio, i vigili del fuoco della sede centrale, supportati dai sommozzatori di Ravenna, sono intervenuti nella frazione di Pieve Acquedotto per lo sversamento di sostanze inquinanti nel fiume Ronco.

Personale esperto in soccorso in ambito fluviale e alluvionale (SFA) con gli specialisti di Ravenna, hanno posizionato alcune barriere assorbenti per evitare la propagazione della sostanza.

Sul posto è intervenuta anche ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l¿ambiente e l¿energia) per identificare la sostanza e le forze dell’ordine.