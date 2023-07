Soccorso a persone per una barca ribaltata

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

04 luglio ore 20.15 in Dervio Lago soccorso persone – Il Comando VVF ha inviato il gommone del distaccamento di Bellano e del distaccamento di Dongo per una barca ribaltata con due persone arrampicate sulla chiglia.

All’arrivo in posto dei mezzi nautici, un gommone privato in transito aveva effettuato il primo soccorso.

I mezzi provvedevano al trasporto della barca e delle persone a terra dove i sanitari effettuavano le valutazione di competenza