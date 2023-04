Novara, incendio nella notte in una villa di Oleggio Castello

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30, un incendio è scoppiato in una villetta di più piani a Oleggio Castello. Le fiamme si sono sviluppate nel sottotetto e in breve hanno interessato l’intera copertura. Dal distaccamento di Arona è subito intervenuta una squadra di Vigli del fuoco che, una volta sul posto, ha richiesto l’aiuto dell’autoscala per facilitare le opere di spegnimento. I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per il completo spegnimento e per la bonifica di gran parte del tetto. Per fortuna non ci sono persone coinvolte o ferite, solo gravi danni e l’inagibilità di parte dello stabile. Sul posto anche una squadra da Romagnano con autobotte e da Oleggio con autobotte e APS.

Nel pomeriggio, due squadre di Vigili del fuoco, una dalla sede centrale e una dal distaccamento di Romagnano, sono intervenute verso le 19.30 a San Pietro Mosezzo per l’incendio di un capannone. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto i locali dell’edificio, al cui interno erano custoditi i mezzi dell’azienda e un deposito di rifiuti ospedalieri, erano già invasi dal fumo. I Vigili del fuoco sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme e hanno poi messo in sicurezza lo scenario. Non si registrano feriti né danni alle aziende limitrofe.