Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Team NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Milano e squadre del Comando di Lodi stanno operando dalle ore 11 di stamattina a Lodi Vecchio per mettere in sicurezza una autocisterna carica di soda caustica ribaltata lungo la SP 115.

Dopo aver rimesso in carreggiata l’autocisterna utilizzando l’autogru, le squadre dei Vigili del fuoco stanno effettuando assistenza ad una ditta privata impegnata nel travaso del carico.

VIDEO