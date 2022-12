Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dalle 10:45 squadre di Vigili del fuoco di Lodi sono impegnate a Guardamiglio per l’incendio di una stampante industriale all’interno dei locali di un’azienda chimica. Dopo aver spento le fiamme le squadre sono tutt’ora al lavoro per la messa in sicurezza dell’area, 19 le persone rimaste intossicate.

VIDEO .