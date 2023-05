Perde il controllo dell’auto e si schianta contro lo spigolo di un muro: muore a 57 anni

Spread the love

VICENZA – Incidente mortale poco dopo le 12.30 di oggi, 2 maggio, in via Aldo Moro a Valdagno (Vicenza), dove ha perso la vita un 57enne del posto. Per cause ancora da accertare la sua auto, una Volkswagen Golf, si è scontrata contro lo spigolo in cemento di un muro. Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118. Sul posto per i rilievi la polizia locale. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto, purtroppo il medico del Suem, ha solo potuto constatare la morte dell’uomo.

IL GAZZETTINO