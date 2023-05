Avellino, furgone precipita da un cavalcavia sulla SP33 a Bagnoli Irpino

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella sono intervenuti questa mattina subito dopo le 8.00 nel comune di Bagnoli Irpino, sulla strada provinciale 33, per un incidente in cui è rimasto coinvolto un furgone. Il mezzo, per cause in corso di accertamenti, ha sbandato e dopo aver superato le barriere è precipitato dal cavalcavia. L’uomo alla guida è uscito miracolosamente illeso dall’abitacolo e la squadra intervenuta ha messo in sicurezza il veicolo e lo ha poi recuperato con l’autogrù proveniente dalla sede centrale del comando.