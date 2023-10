Incidente sul lavoro, un uomo perde la vita – e incidente stradale per auto ribaltata

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Alle 16.20 del 4 ottobre, la squadra di Foligno è intervenuta per soccorso a persona, su richiesta del 118, nel comune di Trevi, via Bolsena. Un uomo di nazionalità albanese di 57 anni ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro rimanendo sotto una motozzappa. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza l’intera area.

Alla stessa ora, la squadra della sede centrale di Perugia è intervenuta per incidente stradale, su richiesta del 118, nel comune di Castiglione del Lago, frazione Panicarola, via Trasimeno. I Vigili del fuoco hanno soccorso una persona rimasta all’interno dell’auto ribaltata e hanno messo in sicurezza l’intera zona.