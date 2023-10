Arcole; incidente sul lavoro, 2 operai volano giù da un tetto mentre eseguono lavori di ristrutturazione -morto un operaio in ospedale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 14.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Padovana ad Arcole per un incidente sul lavoro.

Due operai, intenti a effettuare lavori di ristrutturazione sul tetto di una palazzina di due piani, a causa del cedimento del muro di gronda dove era stata installata la paratia antinfortunistica, sono caduti facendo un volo di circa 8 metri.

I vigili del fuoco, partiti dal distaccamento di Caldiero con un mezzo e 5 operatori, giunti sul posto si sono adoperati per liberare dai detriti e spostare i due feriti in luogo sicuro, dato che era alto il pericolo di ulteriori crolli, e permettere ai sanitari di prestare loro le cure necessarie. Uno dei due operai, ferito in maniera grave, è stato immediatamente trasferito con l’elicottero presso l’ospedale di Borgo Trento a Verona, mentre il secondo,trasportato da prima presso l’ospedale di San Bonifacio, è stato successivamente trasferito in elicottero presso il nosocomio di borgo Trento.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono continuate mettendo in sicurezza il luogo e collaborando con i carabinieri di San Bonifacio e lo Spisal di Verona per le indagini sull’accaduto e si sono concluse intorno alle ore 19.00