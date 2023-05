CasaSicura spegne nove candeline “Lezioni di sicurezza per 20mila”

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Pistoia – Open day di felicità e candeline a CasaSicura Giorgio Tesi per festeggiare il suo nono compleanno. Ma anche il momento per fare il punto sui risultati raggiunti. Durante tutta la giornata i volontari dell’Associazione nazionale vigili del fuoco hanno accolto i tanti visitatori grandi e piccini. Ma anche i colleghi di sezioni di altre regioni venuti in visita per un saluto e per ammirare l’esclusività del progetto col fine di replicarlo in altre realtà d’Italia.

Nell’arco di questi nove anni CasaSicura non ha solo conservato il suo primato di unicità, ma nonostante la chiusura dovuta alla pandemia, ha effettuato 721 incontri formativi, ha accolto 29 direzioni didattiche, 161 scuole, 461 insegnanti e ha consegnato il diploma di “Vigile del fuoco family“ a 19.570 persone.

“Quasi 20mila presenze sono un risultato importante per questi nove anni che sono stati un percorso in ascesa. La direzione è giusta. Ma c’è sempre da impegnarsi e continuare a lavorare – ha detto Leonardo Melani, presidente della locale sezione dell’Associazione nazionale vigili del fuoco –. Abbiamo accolto tutti a 360 gradi, dai più piccoli ai più grandi, per portare sempre avanti il nostro compito educazionale e formativo in ambito di sicurezza, specialmente quella fra le mura domestiche. Abbiamo constatato che non solo è importante insegnare ai bambini come comportarsi in casa per evitare i pericoli, ma lo è anche per i più grandi. È successo che alcuni genitori ci abbiano ringraziato per aver imparato anche loro nuove cose. Con i festeggiamenti di oggi prosegue il nostro impegno per la comunità, non solo con CasaSicura ma anche con le attività di protezione civile”.

la nazione