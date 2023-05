Uomo in bici travolto e ucciso da un furgone: l’automobilista cerca di scappare tuffandosi in un laghetto

Spread the love

79 anni è morto dopo esser stato investito da un furgone mentre si trovava in sella alla sua bici. Tutto è accaduto nella cava del Tecchione: il furgone sarebbe entrato nella cava e ha travolto il 79enne. Dai successivi accertamenti è emerso che il mezzo era stato rubato poco prima.

Subito sono scattati i soccorsi ma per il 79enne non c’è stato più nulla da fare: quando i medici e i paramedici del 118 sono arrivati sul posto l’uomo era già in arresto cardiocircolatorio. Intanto l’uomo alla guida del furgone – come riporta Milano Today – avrebbe provato a scappare con il furgone ma è rimasto incastrato: da qui la decisione di tuffarsi nudo del laghetto della cava.

Pochi minuti dopo a raggiungerlo e a farlo uscire dalla cava sono stati gli agenti della polizia locale e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Ora sono scattate le indagini su quanto accaduto: gli agenti dovranno ricostruire passaggio per passaggio dell’incidente.

